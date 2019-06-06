В Польше агрессивно "наехали" на Россию и Северный поток-2

"Северный поток-2" / Reuters

Взаимопонимание в сфере энергетики между РФ и Германией, символизируемое громадными инвестициями в строительство газопровода Северный поток-2, прямо противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

С таким заявлением выступил маршал (глава) польского Сената Станислав Карчевский, сообщает "Польское радио". По его мнению, список "энергетических" вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется". В частности, он напомнил об угрозе Северного потока-2.

"Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, взаимоотношения между Вашингтоном и Анкарой, Brexit - это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе - ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях", - отметил он.

Напомним, ранее в Сенате США решили ударить санкциями по строителям Северного потока-2. Позднее преемница канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину.