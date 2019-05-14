В США решили ударить санкциями по строителям Северного потока–2

Участвующие в строительстве Северного потока-2 суда могут попасть под санкции / Газпром

В американском Сенате подготовили законопроект о санкциях против компаний, задействованных в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, в частности, европейских судов, которые участвуют в строительстве Северного потока-2.

Инициаторами разработки законопроекта об ограничительных мерах стали сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, пишет Foreign Policy.

Издание уточняет, что под санкции могут попасть физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования в строительстве Северного потока-2. Законопроект также предусматривает ограничения для тех, кто предоставляет для этих судов финансовую и техническую поддержку, а также страхует их.

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Разработчики законопроекта полагают, что суда, участвующие в строительстве Северного потока-2, используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России".

По мнению эксперта по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агнии Григас, это одна из немногих областей, где Газпрому не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов.

Напомним, ранее в Евросоюзе окончательно утвердили новую газовую директиву насчет Северного потока-2.

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В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что США не смогли убедить Европу отказаться от постройки Северного потока-2.