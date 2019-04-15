ЕС окончательно утвердил новую газовую директиву насчет Северного потока-2

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Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовства во время очередного заседания в понедельник, 15 апреля, в Люксембурге, одобрил обновленную газовую директиву - по поводу российского газопровода Северный поток-2.

Как следует из трансляции, осуществлявшейся на сайте Совета Евросоюза, одобрение документа прошло без обсуждения.

Теперь, согласно регламенту, обновленную газовую директиву нужно опубликовать в Официальном журнале ЕС. Изменения вступят в силу через двадцать суток после публикации.

Далее, у стран, входящих в ЕС, будет девять месяцев на то, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с обновленной директивой.

Напомним, ранее в Германии и Евросоюзе высказались по поводу транзита российского газа через Украину.