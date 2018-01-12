В Германии и ЕС высказались по поводу транзита российского газа через Украину

Сохранение роли Украины в качестве одного из основных транзитеров газа, добытого в России, полностью отвечает интересам Федеративной Республики Германия и других государств, входящих в Евросоюз.

С соответствующим заявлением на брифинге выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает агентство "РИА Новости".

"Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов (Европейского союза – ред.), чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа", — отметил он.

Кроме того, Зайберт отметил важность того факта, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович усиленно ищет решение для данной проблемы совместно с Россией и Украиной.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал условия, нужные для возобновления закупок российского газа.