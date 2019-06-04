Экс-канцлер Германии Шредер отметился должностями в Роснефти и Северном потоке-2

Шредер не скрывает своей симпатии к Путину / kremlin.ru

Возглавлявший федеральной правительство Германии с 1998 по 2005 год Герхард Шредер переизбран главой совета директоров российской государственной нефтегазовой компании Роснефть.

Как сообщает пресс-служба Роснефти, решение было принято советом директоров компании.

Помимо Шредера в совет директоров Роснефти также переизбрали исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина, директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, помощника президента России Андрея Белоусова, министра энергетики РФ Александра Новака, главу Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди и профессора Высшей школы экономики Олега Вьюгина.

Читайте такжеЗападные СМИ рассказали, как Шредер продался РоссииНовым членом совета стал член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, который заменил главу Glencore Айвана Глазенберга в связи со снижением доли Glencore в уставном капитале "Роснефти" до 0,57% и увеличения до 18,93% доли катарского фонда QIA.

Как известно, Шредер также возглавляет комитета акционеров Nord Stream 2AG – компании, которая занимается строительством газопровода Северный поток-2.

В России заявили, что решение об избрании Шредера в совет директоров мотивировано тем, что экс-канцлер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Напомним, Шредер заявил, что США решительно выступают против строительства Северного потока-2, поскольку пытаются отстоять свои энергетические интересы в Европе.