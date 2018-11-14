МИД Германии в ярости из-за внесения экс-канцлера ФРГ в "Миротворец"

Герхард Шредер считается одним из самых ярых "друзей Путина" в Европе / kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер угодил в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", в связи с чем Министерство иностранных дел Германии в ультимативной форме потребовало от украинского правительства пресечь деятельность сайта.

Официальный представитель германского внешнеполитического ведомства резко осудил подобные действия, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa

"Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - заявил МИД ФРГ.

Герхард Шредер попал в базу "Миротворца" 8 ноября после интервью немецкой газете Aachener Nachrichten, в ходе которого он ответил на вопрос об аннексии Крыма.

"Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана", - заявил он, заявив, что Крым "был подарен Украине" бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году.

Шредера обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде", а также в "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".

Обвинение Шредеру / Миротворец

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести против Шредера санкции. Правда, быстро пошел на попятную.