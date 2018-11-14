МИД Германии в ярости из-за внесения экс-канцлера ФРГ в "Миротворец"

14 ноября 2018, 21:54

Герхард Шредер попал в базу "Миротворца" 8 ноября после интервью немецкой газете Aachener Nachrichten.

Путин, Шредер 3
Герхард Шредер считается одним из самых ярых "друзей Путина" в Европе / kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер угодил в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", в связи с чем Министерство иностранных дел Германии в ультимативной форме потребовало от украинского правительства пресечь деятельность сайта.

Официальный представитель германского внешнеполитического ведомства резко осудил подобные действия, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa

"Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - заявил МИД ФРГ.

Герхард Шредер попал в базу "Миротворца" 8 ноября после интервью немецкой газете Aachener Nachrichten, в ходе которого он ответил на вопрос об аннексии Крыма.

"Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана",  - заявил он, заявив, что Крым "был подарен Украине" бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году.

Шредера обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде", а также в "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".

Обвинение Шредеру
Обвинение Шредеру / Миротворец

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести против Шредера санкции. Правда, быстро пошел на попятную.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Германия Миротворец ФРГ Герхард Шредер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:59
В ООН рассмотрят обновленную "крымскую резолюцию"
22:33
С весны 2019 года в Украине заработают китайские карты UnionPay от "Приватбанка"
22:19
"Ситуация критическая": "Нафтогаз" устранился от проблемы с теплом в Смеле
21:54
МИД Германии в ярости из-за внесения экс-канцлера ФРГ в "Миротворец"
21:32
"Громко кричал "Какие каноны?!" Порошенко устроил разнос Онуфрию - СМИ
20:58
Австрия планирует сохранить хорошие отношения с Россией - Курц
20:29
На Ровенщине в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу
20:17
Путина в Сингапуре заставили пройти через металлоискатель
19:58
"Путин - вор"-челлендж: российские школьники и студенты устроили акцию против Путина
19:55
"Карман Порошенко": журналист рассказал, кому выгодно бегство Продана и кто возглавит ГФС
19:27
Два японских кота два года пытаются попасть в музей - и эти попытки прославили их на весь мир Фото Видео
19:02
Наследница Ванги напророчила для Украины будущее на 2019 год
18:59
СМИ узнали дату Объединительного собора в Украине
18:49
Сенцов получил награду Платформы европейской памяти и совести
18:49
"Мы мониторим эмоции": признание "куриного короля" Косюка об отношении к сотрудникам шокировало сеть
18:36
Украинцы работают за еду - Госстат
18:23
В Киеве выросли тарифы на холодную воду
17:56
Офис Макрона отчитал Трампа за твиты в адрес французского президента
17:49
Недвижимость в Турции и "мокрые" взятки: стало известно, почему Продан бежал из страны Фото
17:35
Гройсман пожаловался, что ему приходится работать для согрева украинцев
17:13
Лидер С14 назвал цель, ради которой готов объединиться с россиянами
16:57
"Украина уже лизала задницу Европе – и получила по харе": Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом
16:50
"Думала, что умру": Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
16:40
Россия снова судится с Украиной из-за долга Януковича Видео
16:31
"Я пытаюсь быть нормальной": Анна Седокова заинтриговала фанатов посланием
16:21
Новая жертва: в одном из крупнейших городов Украины жители остались без тепла и горячей воды Видео
16:16
Украинской ГТС грозит разбор на металлолом - эксперт
16:15
Черная пятница-2018: что выгодно покупать новости компании
16:14
"Будем плавить снег": в Киеве анонсировали новый метод борьбы со снегопадами
16:12
В Украине подсчитали число зарплатных миллионеров
16:07
"Королева туалета": Светлану Лободу высмеяли из-за фото с унитазом
15:40
Макс Барских с известными влогерами снял пародию на несуществующий клип "Вспоминать" Видео
15:31
Патриарх Варфоломей обратился к украинцам
15:27
В Сети женщины запустили флешмоб против изнасилований и постят фото кружевных трусов Фото
15:10
Снежный коллапс: в Киеве за день число ДТП в три раза превысило норму Фото Видео
15:07
Бойко может уйти из Оппоблока - СМИ актуально
14:58
Телеканал NewsOne показал в эфире карту Украины без Крыма
14:53
Умер знаменитый актер из "Вечного зова" и "Невероятных приключений итальянцев в России" Фото
14:52
США не примут новые санкции против России до января - Bloomberg
14:48
В Керчи из-за самосвала десятки домов остались без отопления Фото Видео
14:36
Ксения Собчак солгала о своей второй беременности Видео
14:36
"По *бальнику б лопатой": в Киеве в снегопад решили уложить асфальт Видео
14:35
В Киеве тонут дома в престижном жилом комплексе: в Сети появились яркие фото
14:21
Минобороны "мягко" потребовало еще денег, пригрозив большими проблемами
13:54
Бомбардировщики ВС ВСУ отработали удары на Донбассе: опубликовано видео Видео
13:50
Эксперт объяснил, почему на Донбассе не будет обострения Видео
13:47
Вятрович рассказал, что будет с 8 Марта в Украине в 2019 году Видео
13:24
"Куча долбодятлов": в Сети жестко отреагировали на снежный коллапс в Киеве Фото Видео
13:19
Заметно постарел: Джонни Депп удивил внешним видом на премьере фильма Фото
13:05
"Один, который не стрелял": СМИ выяснили, кто из иерархов УПЦ МП не поддержал решения их Синода Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять