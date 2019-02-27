Эксперт рассказал, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2

27 февраля 2019, 01:24

Евросоюз, и Германия в частности, слишком заинтересованы в этом проекте, подчеркнул политолог.

Северный поток 2
Северный поток-2 все-таки будет реализован, несмотря на "потуги Штатов" – эксперт / Sputnik Эстония

Проект Северный поток-2 все-таки будет реализован, несмотря – и даже скорее благодаря – на противодействие США.

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

"Именно потому что администрация Трампа нагородила такое количество проблем в отношениях с Европой, что немцы все больше движутся в направлении того, чтобы меньше зависеть от Штатов. Североатлантическое единство трещит", – заявил Романенко.

В связи с этим он прогнозирует, что "эти потуги Соединенных Штатов провалятся".

Читайте такжеСудьба газовых контрактов между Украиной и РФ зависит от президентских выборов – Forbes"Хотя некоторых успехов они все же сумеют достичь. Вообще, Штаты хотят, чтобы сжиженный газ заходил через LNG-терминал на европейский рынок, но вряд ли они добьются этого. Разве что Путин сотворит нечто из ряда вон выходящее, что заставит европейцев остановить этот проект. Но отталкиваясь от того, что есть на данный момент, нет оснований предполагать, что Северный поток-2 не будет построен", – отметил эксперт.

Он рассказал, что общается с немцами, и они все как один (даже те, которые Украине симпатизируют) говорят, что Северный поток-2 будет достроен, потому что в этом есть масса интересов.

"Германия хочет стать газовым хабом, она уже в него превратилась. Германия хочет вывести из оборота атомные электростанции, потому что давят "зеленые". Германия закрывает до 2030-2035 годов все свои карбоновые электростанции (на угле), поэтому ей необходимы газовые электростанции, которые позволят маневрировать и в нужное время резко увеличивать выработку электроэнергии. Плюс – у нее есть своя химическая промышленность. Короче говоря, есть базовые экономические мотивы, которые подталкивают Германию двигаться именно в этом направлении", – пояснил Романенко.

Как сообщалось, немцы вспомнили холодную войну в оправдание строительству Северного потока-2. Менеджеры из Германии убеждены, что газопровод даст Европе массу преимуществ. 

Также австрийский канцлер объяснил, почему его страна хочет Северный поток-2. Себастьян Курц выступил с соответствующим заявлением сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 8 февраля канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2. Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.

Ранее сообщалось, что Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.

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Евросоюз США Северный поток-2 Юрий Романенко
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