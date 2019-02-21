Австрийский канцлер объяснил, почему его страна хочет Северный поток-2

Себастьян Курц / РИА Новости

Австрийский канцлер Себастьян Курц, проведя встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил о том, что его страна продолжит всеми силами продвигать газпромовский проект Северный поток-2.

"Трамп ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии",— цитируют канцлера РИА Новости.

По словам Курца, для Австрии Россия остается более выгодным партнером, поскольку цена на ее газ гораздо ниже, чем у США.

"В ЕС, наконец, есть более-менее согласие по этому проекту, и мы будем дальше продвигать этот проект. У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе",— подытожил он.

Напомним, ранее Курц упомянул об отмене санкций против России из-за оккупации Донбасса.