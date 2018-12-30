В Австрии упомянули об отмене санкций против России из-за оккупации Донбасса

Курц считает, что отмена антироссийских санкций возможна, но при условии / УНИАН

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказал мнение, что поэтапная отмена санкций в отношении России возможна в случае стабилизации ситуации на оккупированном Донбассе.

В интервью изданию Rheinische Post чиновник заявил, что аналогичное предложение ранее звучало от бывшего главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Еще будучи министром иностранных дел, я считал нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И первым шагом было бы установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины", - сказал канцлер.

Курц подчеркнул, что в последнее время на Донбассе в вопросе мирного урегулирования прогресс не наблюдается, а точнее его "было слишком мало".

Напомним, в декабре 2018 года решением Европейского союза были официально продлены экономические санкции против России.