Журналист объяснил, почему ЕС не ужесточил санкции против России

Евросоюз не ужесточил санкции против РФ, чтобы она это оценила и проявила благоразумие, полагает журналист / Podrobnosti

В Европейском союзе решили продлить санкции против Российской Федерации, но не усиливать их после агрессивных действий Кремля в Керченском проливе, чтобы РФ оценила неужесточение ограничительных мер и проявила благоразумие.

В ЕС зря рассчитывают, что Россия оценит отсутствие усиления санкций, написал публицист, журналист Виталий Портников в статье для Эспрессо.

По его мнению, РФ вынудит европейцев реагировать жестче на ее действия — даже если они этого и не хотят.

"В Москве будут воспринимать продолжение санкций как враждебное действие, а то, что их не ужесточили, даже не заметят. И никакого благоразумия не проявят. И никакой деэскалации не будет", — отметил автор.

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности.

СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.