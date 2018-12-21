Евросоюз официально продлил экономические санкции против России

ЕС продлил санкции против России / Podrobnosti

В пятницу, 21 декабря, решением Европейского союза были официально продлены экономические санкции против России.

Согласно решению, ограничительные меры ЕС в отношении России действуют до 31 июля 2019 года.

"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", - передает пресс-служба Совета ЕС со ссылкой на заявление Совета.

Решение Совета ЕС основывается на обновленной информации, которую озвучили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС, которое состоялось 13-14 декабря, о состоянии выполнения Минских соглашений.

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"Учитывая тот факт, что не удалось добиться никакого прогресса, Европейский Совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России.

Европейский Совет принял это решение сегодня на основании письменной процедуры и единогласно в соответствии с правилами по таким решениям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Совета ЕС Дональд Туск заявил о том, что Европейский союз принял решение о продлении санкций против Российской Федерации в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.