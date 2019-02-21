Немцы вспомнили холодную войну в оправдание строительству Северного потока-2

Северный поток-2 представители ВТП считают сплошным благом для Европы / RT

Сотрудники Российско-Германской внешнеторговой палаты обнародовали заявление, в котором указали, что строящийся газопровод Северный поток-2 не нанесет ущерба энергетической безопасности Европы.

Представители 850 организаций в Германии и России подписались под мнением, что реализация проекта обеспечит немецкие промышленные предприятия необходимым объемом газа. Тест письма приводит Коммерсантъ.

В заявлении отмечается, что Москва в полной мере выполняла свои обязательства даже во времена холодной войны с Западом, поэтому в вопросе строительства Северного потока-2 ей можно полностью доверять.

Авторы письма приводят цифры, в которых указано, что немецкая металлургическая отрасль сможет экономить около миллиарда евро в год, химическая — примерно три миллиарда. Подсчитано, что общая выгода от газопровода для стран ЕС составит до 24 миллиардов евро.

Читайте также"Будет слишком поздно": депутат Бундестага озвучил последствия строительства Северного потока-2Представители ВТП считают мифом информацию об энергетической зависимости Европы после запуска Северного потока-2, поскольку Россия также зависит от покупателей топлива и от дохода, который принесет продажа.

Среди преимуществ в письме указывается также создание рабочих мест – обеспечивать работу газопровода будут около 670 европейских компаний. Подчеркивается и экологический фактор – авторы письма заявляют, что переход на российский природный газ поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Напомним, комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. В случае их окончательного принятия действие Газовой директивы Евросоюза будет распространяться на газопроводы из третьих стран, включая Северный поток-2.