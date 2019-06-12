Взять и применить: Трамп угрожающе "помахал" санкциями участникам Северного потока-2

Несмотря на то, что достройка Северного потока-2 продолжается гигантскими темпами, Дональд Трамп все продолжает грозит санкциями в том направлении.
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом всерьез может применить односторонние санкции против всех участников российского проекта − газопровода Северный поток-2.
Соответствующее сообщение опубликовал портал C-SPAN. Кроме того, президент Трамп особо отметил, что все участвующие в этом проекте государства свободны строить такой трубопровод и ничего не нарушают.
"Мы рассматриваем этот вариант (введения санкций — Главред)", — подчеркнул президент США.
Кроме того, Трамп жестко раскритиковал власти Германии за решение строить Северный поток-2. По его мнению, США защищают ФРГ от Кремля, а российская сторона получает миллиарды от Берлина, направляя в немецкие хранилища газ.
Напомним, ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий рассказал, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2.