Взять и применить: Трамп угрожающе "помахал" санкциями участникам Северного потока-2

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом всерьез может применить односторонние санкции против всех участников российского проекта − газопровода Северный поток-2.

Соответствующее сообщение опубликовал портал C-SPAN. Кроме того, президент Трамп особо отметил, что все участвующие в этом проекте государства свободны строить такой трубопровод и ничего не нарушают.

"Мы рассматриваем этот вариант (введения санкций — Главред)", — подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп жестко раскритиковал власти Германии за решение строить Северный поток-2. По его мнению, США защищают ФРГ от Кремля, а российская сторона получает миллиарды от Берлина, направляя в немецкие хранилища газ.

Напомним, ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий рассказал, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2.