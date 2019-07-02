Дания практически лишилась возможностей остановить Северный поток-2

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода Северный поток-2 в шведских территориальных водах / Nord Stream AG

Участники проекта Северный поток-2 решили не дожидаться решения Дании о возможности прокладки трубопровода в своих территориальных водах и пустят его в обход.

Оператор Nord Stream 2 объявил, что газопровод пройдет не к югу от острова Борнхольм, как планировалось изначально, а к северо-западу или юго-востоку этого острова, в обход датских территориальных вод. Таким образом, Дания не сможет больше задержать прокладку.

Как сообщает немецкое издание Heise.de, по словам директора Nord Stream Матиаса Варнига, причина изменения маршрута заключается в том, что "датское правительство не дало никаких признаков принятия решений в течение двух лет с момента подачи заявки, в то время как строительство в водах четырех других стран уже продвинулось вперед".

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод уже подтвердил, что Nord Stream 2 отозвал заявку на прежний маршрут. Единственное возражение, которое может получить СП-2 - от Управления по энергетике Даниии Energistyrelsen, которое может указать, что новые маршруты будут угрожать движению судов или окружающей среде.

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Издание отмечает, что Нафтогаз очень рассчитывал на то, что Копенгаген не выдаст разрешения, но теперь оно консорциуму и не нужно. Другие надежды, которые лелеет Нафтогаз – давление со стороны США и уход Меркель – также не влияют на прокладку трубопровода: давление Вашингтона привело только к тому, что Германия теперь покупает больше американского сжиженного газа, а предстоящий уход Меркель не привел к ожидаемому эффекту: новым председателем Христианско-демократического союза стал не противник СП-2 Фридрих Мерц, а его сторонница Аннегрет Крам-Карренбауэр. Кроме того, многое указывает на то, что ещё один противник СП-2, Манфред Вебер (заявлявший, что заблокирует трубопровод) не будет выбран на пост президента Комиссии ЕС.