Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу

В Минске договорились о новом разведении сил на Донбассе, сообщил Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Минске Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) достигла договоренности относительно нового разведения войск на Донбассе.

Разведение войск пройдет в Петровском и Золотом, рассказал глава государства во время брифинга.

Украинский лидер добавил, что заседание Трехсторонней контактной группы прошло сегодня - во вторник, 1 октября.

"...обговаривался вопрос относительно следующего этапа освобождения наших пленных. Ждем все этого… Была достигнута договоренность о начале разведения войск… в Петровском и Золотом", - сказал он.

Президент также попытался успокоить местных жителей. "…я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Брифинг Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Напомним, разведение сил на Донбассе предусмотрено Минскими договоренностями. Ранее сообщалось, что 26 июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, в частности, украинские военнослужащие отошли от одной из позиций.