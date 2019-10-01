Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу

В Минске сегодня обсудили новый обмен пленными, сообщил президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Минске Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) достигла договоренности относительно нового разведения войск на Донбассе.
Разведение войск пройдет в Петровском и Золотом, рассказал глава государства во время брифинга.
Украинский лидер добавил, что заседание Трехсторонней контактной группы прошло сегодня - во вторник, 1 октября.
"...обговаривался вопрос относительно следующего этапа освобождения наших пленных. Ждем все этого… Была достигнута договоренность о начале разведения войск… в Петровском и Золотом", - сказал он.
Президент также попытался успокоить местных жителей. "…я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - подчеркнул Зеленский.
Брифинг Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Напомним, разведение сил на Донбассе предусмотрено Минскими договоренностями. Ранее сообщалось, что 26 июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, в частности, украинские военнослужащие отошли от одной из позиций.