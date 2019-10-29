В штабе ООС подтвердили начало разведения войск в Золотом

Бойцы ВСУ на Донбассе / Comments.UA

В штабе Операции объединенных сил подтвердили начало разведения войск на участке возле Золотого, о котором ранее сообщил глава МИД Вадим Пристайко.

Как сообщает Громадське, процесс отвода начался в 12:00 29 октября.

Позже штаб ООС на своей странице в Facebook также подтвердил начало отвода войск в Золотом:

Отметим, что ранее в штабе ООС сообщили о том, что боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины.

"НЗФ РФ, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, 28 октября пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4). Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", – говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Читайте также"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войскПри этом информацию о начале разведения войск прокомментировал начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев.

"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС, – ред.) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", – отметил в комментарии Укринформу.

Также представители штаба ООС ранее не подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в комментарии ВВС News Украина.

"Мы не подтверждаем информацию министра Пристайко", – ответил спикер штаба ООС.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств.