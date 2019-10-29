В Золотом стартовало разведение войск

Украинские военные на Донбассе / Минобороны Украины

Во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…", - заявил он журналистам в Мариуполе в ходе инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

Глава МИД обратил внимание на то, что этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.

Читайте также"Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о непростой поездке в ЗолотоеПо его словам, после Золотого разведение сил должно состоятся в Петровском, в случае соблюдения перемирия.

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский находился в Золотом-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск, где у него состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. В штабе ООС отметили, что люди с оружием, с которыми в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому даётся правовая оценка.

27 октября стало известно о том, что ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом и беседы с полицией.