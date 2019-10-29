Глава Луганской ОГА рассказал о будущем Золотого после разведения войск

КПВВ / УНИАН

На линии соприкосновения на оккупированном Донбассе стартовало разведение войск возле населенного пункта Золотое во вторник, 29 октября. Это подтвердили все стороны конфликта.

Новоназначенный глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что представители так называемых республик согласны на открытие контрольного пункта въезда-выезда Золотое.

"Во время разведения войска обеих сторон должны быть разведены на расстояние километра. Получится "серая зона ", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу", - рассказал Гайдай в комментарии Громадське.

При этом он указал, что это будет единственный КПВВ, через который можно будет пропасть на авто на оккупированную часть Луганской области. Кроме того, он заявил, что на это согласны и представители "ЛРН".

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.