"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого

Зеленский прокомментировал отвод войск / Новости Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мариуполь на инвестиционный форум во вторник, 29 октября, поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области."Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - высказался Зеленский в комментарии местным журналистам.

По информации, когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть.

"Прекрасно, прекрасно", – отреагировал Зеленский.

При этом президент уточнил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке, передает издание "Новости Донбасса".

Отметим, процесс отвода начался в 12:00 во вторник, 29 октября.

Читайте также"В открытую угрожают президенту убийством": Аваков поддержал Азов и прибыл в МариупольНапомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил.

"В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…", - заявил он журналистам в Мариуполе.

Глава МИД обратил внимание на то, что этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.