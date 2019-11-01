"Зависит от России": Украина готова к саммиту "нормандской четверки"

Вадим Пристайко / Минобороны Украины

Украина, Франция и Германия готовы к встрече в "нормандском формате". На данный момент все зависит от Российской Федерации.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, дата саммита лидеров "нормандской четверки" зависит от Кремля.

"Это правда, да, действительно, зависит сейчас от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты", - заявил Пристайко на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Загороднюком, передает УНИАН.

При этом он отметил, что во время недавнего телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждалась дата встречи.

"Я знаю, что немецкие коллеги говорили с Российской Федерацией тоже. Давайте попробуем подумать о том, что никаких, кроме технических преград, на сегодняшний день нет. Будем надеяться, что Россия найдет удобное время для всех четырех стран, и в Берлине, в Париже, - нам не важно, где, в Минске. Это не имеет значения для нас для всех", - отметил глава МИД Украины.

Напомним, что ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что законопроект относительно статуса Донбасса будут разрабатывать после встречи "нормандской четверки".