"Законопроекта не будет": Арахамия сделал важное заявление по Донбассу

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия признался, что законопроект относительно статуса Донбасса еще не начали разрабатывать. По его словам, народные избранники приступят к работе над документом после встречи "нормандской четверки".

"Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится", - цитирует РБК-Украина главу фракции.

При этом он назвал условие, при котором начнется работа над законом.

"Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем при этом говорить о разработке какого-либо законопроекта", - заявил Арахамия.

Напомним, что ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что процесс разработки законопроекта об особом статусе Донбасса будет напрямую зависеть от Нормандских переговоров.