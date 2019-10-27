Разумков прокомментировал вопрос об особом статусе Донбасса

Спикер Рады Дмитрий Разумков детально высказался по резонансному вопросу разработки закона об особом статусе Донбасса.
Процесс разрабоки законопроекта об особом статусе Донбасса будет напрямую зависеть от Нормандских переговоров.
С таким заявлением выступил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в телеэфире.
"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться (в разработке законопроекта о предоставлении Донбассу особого статуса - Главред)", - сказал он.
К слову, срок действия текущей редакции закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.
Напомним, ранее Разумков рассказал, какие "красные линии" нужны в особом статусе Донбасса. До этого по поводу вопроса особого статуса высказывался глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия.