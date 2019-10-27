Разумков прокомментировал вопрос об особом статусе Донбасса

Дмитрий Разумков / УНИАН

Процесс разрабоки законопроекта об особом статусе Донбасса будет напрямую зависеть от Нормандских переговоров.

С таким заявлением выступил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в телеэфире.

"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться (в разработке законопроекта о предоставлении Донбассу особого статуса - Главред)", - сказал он.

К слову, срок действия текущей редакции закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.

Напомним, ранее Разумков рассказал, какие "красные линии" нужны в особом статусе Донбасса. До этого по поводу вопроса особого статуса высказывался глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия.

