"Не существует в природе": Арахамия высказался об особом статусе Донбасса

Давид Арахамия / НВ

Вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса до сих пор не решен. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что работа над документом даже еще не начиналась.

"На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе", - заявил политик в интервью Левому берегу.

Кроме того, он сообщил, что до сегодняшнего дня на заседаниях фракции еще ни разу не поднимался вопрос о том, кто и когда будет писать проект закона о статусе Донбасса. При этом он указал, что нардепы ждут инициативы от переговорной группы после "нормандской четверки". Также Арахамия заверил, что Кремль не будут влиять на этот документ.

Напомним, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что для решения вопроса по Донбассу Украина может пойти по так называемому кипрскому сценарию.