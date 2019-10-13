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"Забирайте Донбасс": в Слуге народа назвали баснословную сумму для региона

13 октября 2019, 09:54

Давид Арахамия заявил, что таких денег у Украины нет.

Давид Арахамия
Давид Арахамия / Фейсбук Д.Арахамии

Конфликт на Донбассе еще не завершен, а в Слуге народа уже думают над его восстановлением. Так, глава фракции Давид Арахамия считает, что для возвращения к жизни территорий Донбасса может понадобиться сумма более 50 миллиардов долларов.

Руководитель фракции Слуга народа указал, что в Украине таких средств нет и их придется искать.

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше", - рассказал Арахамия в интервью изданию Левый берег.

При этом он отметил, что это вопрос задавать еще рано и искать средства будут только после возвращения оккупированных Российской Федерацией территорий.

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет", - заявил глава фракции.

Также он указал, что на данный момент невозможно говорить о финансировании Донбасса с политическими партнерами, но заверил, что к решению этого вопроса привлекут экспертов, как только появится возможность.

Напомним, что ранее Арахамия сообщил, что благодаря согласованию "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может укрепить переговорную позицию.

Донбасс Россия Слуга народа Давид Арахамия
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