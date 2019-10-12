"Отходить больно": Пристайко объяснил срыв разведения сил на Донбассе

Техника ВСУ на Донбассе / Фейсбук 93 ОМБР

В украинском обществе отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В интервью Укринформу он объяснил, что разведение сил на Донбассе вызывает много эмоций в обществе.

"Отходить в направлении своей территории действительно больно", — сказал он.

Вместе с тем министр пояснил, что после отхода Вооруженных сил, на этой территории остается украинская власть, полиция и другие органы, которые могут обеспечить безопасность граждан.

"На этом этапе не демонтируются фортификационные сооружения, и, если мы увидим, что нас, мягко говоря, обманули и пытаются занять наши позиции, Вооруженные силы вернутся в эту точку", — добавил Пристайко.

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Ранее президент РФ Владимир Путин указал на тех лиц, которых он считает виновными в срыве разведения сил в зоне военного конфликта на Донбассе.

Напомним, начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил о том, что после разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.