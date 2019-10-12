"Начнем баррикадироваться": Пристайко предложил Евросоюзу "дожать РФ"

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран Евросоюза в Люксембурге намерен предложить "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

По его словам, на сегодня Украина идет на "довольно болезненные шаги", которые сопровождаются протестами, при этом другая часть общества призывает соглашаться на все условия, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе.

"Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе", — сказал глава МИДа, добавив, что Европа в этой ситуации должна "подставить плечо" Украине. "Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы опять начнем баррикадироваться", — подчеркнул Пристайко в интервью Укринформу.

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Напомним, ранее постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что дата проведения ближайшей встречи "нормандской четверки" будет определяться лишь после того, как состоится разведение военных сил на линии разграничения в районе Петровского и Золотого в зоне военного конфликта на Донбассе.

В свою очередь Владимир Путин указал на тех официальных лиц, которых он считает виновными в срыве разведения сил в зоне военного конфликта на Донбассе.