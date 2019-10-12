"Особо не спешу": Пристайко не видит смысла общаться с Лавровым

Сергей Лавров / polit.ru

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вероятность его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По мнению Пристайко, на сегодня пока нет необходимости в общении глав внешнеполитических ведомств Украины и России.

"Это (разговор с Лавровым) не произошло. Не могу сказать, что я и особо спешу... На данном этапе мы не видим необходимость в поддержании и развитии этого канала коммуникации", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Он добавил, что из российских чиновников общался только с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Напомним, ранее Пристайко раскрыл детали нового обмена с Россией.