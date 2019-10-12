Пристайко раскрыл детали нового обмена с Россией

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил детали готовящегося обмена удерживаемых лиц с Россией.

Новый обмен удерживаемыми будет включать три группы людей, подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - пояснил министр.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.