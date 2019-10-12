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В Слуге народа назвали плюсы для Украины от согласования "формулы Штайнмайера"

12 октября 2019, 22:49

Украина должна настаивать на встрече в нормандском формате, полагает глава фракции Слуга народа.

Для Украины есть плюсы от согласования
Для Украины есть плюсы от согласования "формулы Штайнмайера", сообщил Давид Арахамия / Скриншот

Глава парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что благодаря согласованию "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может укрепить переговорную позицию.

Союзники Украины видят, что Киев выполняет условия, а Москва придумывает "отмазки", рассказал нардеп в интервью Lb.ua.

Собеседник отметил, что письмо о согласовании "формулы Штайнмайера" являлось последним "блоком" с украинской стороны.

"…Теперь мы должны настаивать на том, что выполнили всю "дорожную карту" и готовы перейти в нормандский формат (Украина, Россия, Германия, Франция - Ред.). Наши союзники видят: Украина выполняет условия, а Россия придумывает "отмазки". Укрепляет ли это переговорную нашу позицию? Безусловно…", - сказал парламентарий.Читайте также"Формула Кондратюка": ведущий Караоке на майдане придумал замену плану Штайнмайера

Напомним, "формула Штайнмайера" по Донбассу была подписана в Минске 1 октября. Позже был обнародован текст документа. В ОБСЕ говорили, что "формула Штайнмайера" одобрена по требованию стран-членов нормандской четверки.

Россия Владимир Зеленский нормандский формат Слуга народа Давид Арахамия формула Штайнмайера
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