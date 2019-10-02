Формула Штайнмайера: пресс-секретарь Кучмы выложила фото оригинального текста

Владимир Зеленский и Леонид Кучма / president.gov.ua

Дарка Олифер, спикер экс-президента Украины (1994-2004), главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, обнародовала фото оригинального текста формулы Штайнмайера, который был подписан 1 октября в Минске.

На своей странице в соцсети Facebook она обнародовала снимок-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика за подписью Кучмы от вышеуказанной даты.

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством […]. Украинская сторона принимает текст этой формулы", — говорится в документе.

Позднее портал РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что Леонид Кучма не желал подписываться на одном документе с представителями группировок боевиков "ЛНР" и "ДНР" - из-за опасения политических и репутационных рисков для себя. Именно поэтому было решено направить пять отдельных писем на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика (со стороны ОБСЕ, Украины, России, боевиков "Л/ДНР").

Напомним, ранее представители СМИ опубликовали фотокопию полного текста формулы Штайнмайера - причем с подписями всех лиц, входящих в Трехсторонную контактную группу.