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Почему "формула Штайнмайера" - абсолютное зло для Украины

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

2 октября 2019, 13:21

Любые решения подобного плана надо проводить через референдум, перед этим выторговав на нормандских переговорах по-максимуму преференции для Украины.

Кучма
Владимир Зеленский и Леонид Кучма / сайт президента Украины

Балканы учат нас тому, как не нужно вести государственную политику. Многие знают, что на протяжении столетий здесь велись самые ожесточенные войны на европейском континенте, здесь буквально все полито кровью. За примерами не нужно далеко ходить – это Босния и Герцеговина, которая после Дейтонских соглашений 96 года превратилась в полутруп – формальные юридические признаки государства есть, но государство как таковое фактически не существует, существует в полуразобранном виде, который ему навязали внешне игроки - поскольку сербы, хорваты и босняки не могли договориться между собой, 300 тысяч человек погибло. Поэтому в 1996 году была создана федерация Боснии и Герцеговины, в которой есть сербская часть, босняцко-хорватская часть.

Босния за эти 23 года, которые прошли после Дейтона, ничего ен может сделать и живет в состоянии полураспада - на европейские деньги строятся дороги, но молодежь бежит, огромная безработица в десятки процентов, страна не имеет никаких серьезных перспектив и просто ждет, когда ослабиться внешнее управление - и дальше начнется резня, потому что все эти конфликты между тремя базовыми этническими группами никуда не делись.

Так вот, "формула Штайнмайера" - это превращение Украины в Боснию и Герцеговину восточной Европы, когда Запад и Россия устали от того, что мы не может предложить ни одного своего более-менее приемлемого варианта. Наша элита – просто долбо*бы, которые плыли по течению и ждали, что кто-то за них это решит.

Формула Штайнмайера - это воплощение Минска, подписанного Порошенко, который пять лет вопил, что Минску нет альтернативы, пока я и такие, как я, пять лет вопили, что нужно двигать внятную альтернативу Минску. Так что проблема Зеленского в том, что он доводит до конца линию Порошенко, вместо того, чтобы поставил на ней крест.

Читайте такжеВынужденная капитуляция: Зеленскому приходится разгребать "наследство" ПорошенкоФормула Штайнмайера - это закономерный крест на типично украинской тактике ничего не делания и ожидания, что проблема рассосётся сама собой. Вместо того, чтобы набраться мужества и посмотреть правде в лицо. Однако, пять лет Порошенко заливали баки о перемогах, вместо того, чтобы укреплять страну. В итоге летом 2019 мы оказались за переговорным столом с голой жопой, а большая часть населения хочет завершения войны в каком угодно формате. И нам его предлагают завершить в Минском формате, которому "нет альтернативы 5 лет". Потому порохоботам лучше закрыть свои пасти и сосредоточиться на одной задаче - не допустить реализации Минска-2, в который завёл нас самый "гениальный президент".

По сути, Украина расхлебывает сейчас пять лет ничегонеделания при Петре Порошенко, и Зеленский решил поставить точку таким путем. Но Зеленский за тактическим успехом может получить стратегическое поражение. Если Украина введет в свою Конституцию ОРДЛО и зафиксирует особый статус (а русские наверняка на этом будут настаивать), фактически с этого момента начнется "боснизация" Украины, нам навяжут импотенцию, и мы не сможем совершить какой-либо принципиальный шаг во внешней политике. В таком формате нам возвращение Донбасса не нужно. Украине нужна передышка от войны, но ее нужно выбивать в приемлемом для нас формате. Наша задача – заморозить конфликт настолько, насколько это возможно, как это произошло с Молдовой или Кипром.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: почему в Кремле считают, что пришли к успехуПорошенко завел Украину в полную задницу и его бы точно так же заставляли подписать то же самое – и он бы подписал, потому что он был слабый президент. Чтобы не залезть в задницу по самые уши, Зеленский должен вести сильную государственную политику. Она состоит в том, чтобы сказать, что "формула Штайнмайера" – это абсолютное зло, на которое мы не пойдем. И что любые решения подобного плана надо проводить через референдум, перед этим выторговав на нормандских переговорах по-максимуму преференции для Украины.

А если на референдуме народ поддержит формулу Штайнмайера и Минск-2 - тогда все будет честно - народ, что выстрелил себе в голову будет естественной добычей народов, которые думают головой, а не задним местом. По крайней мере, это будет выбор сделанный людьми, а не за них. И тогда можно будет с чистой душой с ними попрощаться и спокойно переезжать жить в Польшу и другие более рациональные страны.

Однако, референдум - это реальный инструмент для тех, кто понимает последствия, убедить народ в опасности превращения Украины в Боснию.  Аргумент прост - если вы хотите, чтобы вся Украина стала как ОРДЛО, то это Минск-2.

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