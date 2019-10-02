Формула Штайнмайера: в Сети опубликовали текст

Леонид Кучма / УНИАН

Ответ на вопрос в формате "формула Штайнмайера что это" стал немного яснее, благодаря документу с текстом пресловутой формулы, подписанном во вторник, 1 октября 2019-го на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. На нем, однако, отсутствуют подписи всех участников.

Соответствующее сообщение вместе с фотокопией документа опубликовал главный редактор радиостанции Новое время Валерий Калныш на своей странице в Facebook.

"То, что было подписано 1 октября 2019 г. в Минске. "Формула Штайнмайера". Точно такие же копии подписали Мартин Сайдик (Спецпредставитель ОБСЕ - Главред), Б. Грызлов, Н. Никонорова (от "отдельных районов Донецкой области") и В. Дейнего (от "отдельных районов Луганской области"). Один в один (без шапки и 1 абзаца) то, что ранее выложил у себя Роман Безсмертный", - написал он.

Согласно фотокопии, текст формулы Штайнмайера выглядит следующим образом:

"Уважаемый господин Сайдик! В приложении к вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространены согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

Имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИЛЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос,согласованный в "Нормандском формате". Утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в её пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в её пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

Однако,как видно, в тексте формулы Штайнмайера отсутствует любая информация о выводе войск либо же о передаче контроля над границей официальному Киеву.

Напомним, ранее сообщалось о на том, что подпись под документом с "формулой Штайнмаера" от имени Украины поставил глава украинской делегации и экс-президент страны (1994-2004) Леонид Кучма. Позднее эксперт Николай Белесков рассказал, как Украине удалось обхитрить РФ с формулой Штайнмайера.