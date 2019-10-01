Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ

Кучма в Минске подписал "формулу Штайнмайера" / УНИАН

Во вторник, 1 октября, Украина согласилась на "формулу Штайнмайера".

По информации, подпись на документе от имени Украины поставил Леонид Кучма, который представляет украинскую сторону в Минске.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - сообщает ТАСС.

Отметим, что кроме ТАСС информацию о подписании Украиной "формулы Штайнмайера" подтверждает и Интерфакс.

Уточняется, что контактная группа согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе. Обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался.

Читайте также"Посредники Путина" Меркель и Макрон будут "выкручивать руки" Зеленскому - КучмаНапомним, ранее Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера". В случае отказа Украины поставить свою подпись на документе под названием "формула Штайнмайера", то переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе будет существенно заторможен, заявил 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков уточнил, что в случае отказа стороны будут "искать в меру своих возможностей пути решения украинской проблемы".

"Мы слышали из Киева разные заявления касательно предыдущего отказа. Поэтому сегодня все ожидают, что наступит ясность, подтверждает ли Киев обязательства или отходит от них", — особо отметил Песков.

Также ранее украинский политик Роман Бессмертный, ранее уволенный с должности переговорщика в минской ТКГ, во вторник, 1 октября, опубликовал документ российской стороны, который хотят принять в рамках Минских переговоров.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - подчеркнул политик.