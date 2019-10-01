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"Мурло, разжигающий войну": "кощей проплаченный" Бессмертный слил в Сеть текст "формулы Штайнмайера"

1 октября 2019, 12:41

Политик во всеуслышание заявил, что подписывать документ ни в коем случае нельзя.

Роман Безсмертный
Роман Бессмертный слил в Сеть "формулу Штайнмайера" / УНИАН

Украинский политик Роман Бессмертный, которого ранее Владимир Зеленский уволил с должности переговорщика в минской ТКГ, во вторник, 1 октября, опубликовал документ российской стороны, который хотят принять в рамках Минских переговоров.

Отметим, текст так называемой "формулы Штайнмайера" появлялся в Сети и раньше, однако его окончательный вариант никто из официальных лиц не показывал.

Так вот, Бессметрный решил показать документ общественности и разместил его в социальной Сети Facebook.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - подчеркнул политик.

К слову, в комментариях под сообщением Бессмертного отметили, что он спекулирует.

"Вброс для спекуляцій. Це не красиво для вас". – высказался пользователь Сети Михаил Владимир.

"Это капитуляция на российских условиях", - убежден Дмитрий Козлов.

"И кто , хоть что нибудь тут поймёт ? И как они представляют себе возможность провести эти выборы ? Или будет сформирована местная власть на временной основе? Кто из наших деятелей видит картину перспективно?", - спросила Марина Ставнийчук.

"Мурло, разжигающий войну этот кощей проплаченный", - особо отметил Павел Кухно.

"Украина должна принять какой-то закон о статусе ОРДЛО, который вступит в силу с 20:00 в день выборов и если все ок с выборами, то этот закон становится постоянными, если нет, то утратит силу. Вопрос, что это за закон будет? Кроме того до этого нужно принять закон о выборах в ОРДЛО и как-то согласовать это с Конституцией. Выглядит очень опасно, плавно движемся к "мягкой" капитуляции", - убежден Константин Спасюк.

"З цього тексту, поки що, нічого не зрозуміло....", - сказал Александр Синельников.

Читайте такжеБессмертный рассказал об "огромной ошибке" ЗеленскогоНапомним, ранее помощник президента России Владимира Путина, Юрий Ушаков заявил, что российские власти надеются, что во время ближайшего раунда переговоров Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске окончательно согласуют "формулу Штайнмайера".

"Мы надеемся, что будет окончательно согласована" формула Штайнмайера ", и украинская сторона официально это зафиксирует", – сказал Ушаков.

Он отметил, что это "может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, кроме других итогов".

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