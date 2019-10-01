У Путина высказали, чего жаждут от новых переговоров ТКГ в Минске

Владимир Путин / Reuters

Российские власти полагают, что во время ближайшего раунда переговоров Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске окончательно согласуют "формулу Штайнмайера".

С таким публичным заявлением во вторник, 1 октября, выступил Юрий Ушаков помощник президента РФ Владимира Путина.

"Мы надеемся, что будет окончательно согласована" формула Штайнмайера ", и украинская сторона официально это зафиксирует", – сказал Ушаков.

Он отметил, что это "может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, кроме других итогов".

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков попытался устрашить Украину из-за "формулы Штайнмайера". До этого глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил суть таковой формулы.