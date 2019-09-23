"Киев останется без Донбасса": в РФ устрашили Украину из-за "формулы Штайнмайера"

Алексей Пушков завил, что Украина может потерять Донбасс / Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова Петра Порошенко о том, что никакой "формулы Штайнмайера" в реальности не существует.

На своей странице в Twitter он заявил, что принятие "формулы Штайнмайера" по разрешению ситуации на Донбассе вытекает из Минских соглашений, иначе Украине никогда не видать своих территорий.

"Порошенко спутал: не существует никакой "формулы Зеленского", ибо она неотличима от замыслов Порошенко. А "формула Штайнмайера" существует: она вытекает из Минских соглашений и предполагает особый статус для Донбасса. Киев не хочет ее принять? Останется без формулы и без Донбасса", - заявил Пушков.

В сети возмутились, что российские политики постоянно переключают внимание с проблем внутри страны на происходящее в Украине.

"Когда уже проблемы внутри страны решать начнете? 6 год каждый день про Украину, не надоело?", "Давай, маши ручками вАзмущенно, долбо*б. И мечтай, мечтай", "Алексей, Вы серьезно пугаете Киев, что он останется без Донбасса?", - писали юзеры.

Отметим, Вадим Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера".

Ранее у Зеленского дали разъяснения насчет "формулы Штайнмайера".