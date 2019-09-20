Пристайко пролил свет на ситуацию с "формулой Штайнмайера"

Вадим Пристайко / УНИАН

Участники Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске не согласовали текст "формулы Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Европейская правда.

По словам Пристайко, представители Украины в ходе заседания ТКГ должны были письменно согласовать текст так называемой формулы Штайнмайера, но возникшие "технические недоразумения" помешали это сделать.

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - объяснил глава МИД Украины.

При этом он предупредил, что к следующему заседанию ТКГ в скандальном документе могут появиться изменения, согласовать которые должна контактная группа.

"Во что он (текст "форулы Штайнмайера", - ред.) превратится - останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить ТКГ", - заявил Пристайко.

Напомним, что глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал информацию о согласовании "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе.