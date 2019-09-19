Арахамия открестился от формулы Штайнмайера и "перевел стрелки" на Пристайко

Давид Арахамия / Фейсбук Д.Арахамии

Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал информацию о согласовании "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе.

По его словам, в Офисе президента Украины ничего не знают о согласовании "формулы Штайнмайера", о котором накануне объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Он также отметил, что в команде президента Владимира Зеленского не слышали о согласовании "формулы Штайнмайера".

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многие спрашивал и в Офисе президента. Они говорят, что ничего такого нет", - отметил Арахамия.

Читайте такжеКучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле ШтайнмайераГлава фракции партии Слуга народа добавил, что на сегодня актуальным вопросом остается расширение нормандского формата.

Ранее член фракции партии Слуга народа Богдан Яременко для урегулирования ситуации на Донбассе предложил "формулу Зеленского".

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.