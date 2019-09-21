"Ляжет в основу законопроекта": у Зеленского дали разъяснения насчет "формулы Штайнмайера"

В Украине немало копий сломано вокруг "формулы Штайнмайера" / Reuters

Так называемая "формула Штайнмайера" по разрешению ситуации на Донбассе ляжет в основу соответствующего законопроекта, заявил помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем Ермак не пояснил, о каком законопроекте именно идет речь.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера".