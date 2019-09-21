"Ни слова об амнистии боевиков": Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера"

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что в так называемой "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе нет ни слова об амнистии боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированном Донбассе) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он в интервью Hromadske.

По словам Пристайко, этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса.

Читайте такжеФормула преткновения: эксперт объяснил проблему договора по ДонбассуМинистр иностранных дел отметил, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, однако ее "очень широко интерпретируют".

"Кажется, что все 46 миллионов (украинцев) знают, что написано в этой формуле", - сказал министр.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что украинская сторона может добиться "большой сделки" по Донбассу в ходе переговоров с РФ.