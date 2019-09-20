Пристайко допустил "большую сделку" по Донбассу: подробности

Вадим Пристайко / УНИАН

Украинская сторона может добиться "большой сделки" по Донбассу в ходе переговоров с Российской Федерацией. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Европейской правде.

По словам дипломата, вопросы энергетической безопасности Украины, в том числе и газовая проблема, всегда затрагивались в ходе переговоров.

"Возможно, в результате долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - отметил глава МИД Украины.