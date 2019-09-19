Нардеп озвучил причины отказа России от Донбасса

Богдан Яременко / Главред

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко высказал мнение, что Россию привлекает перспектива содержания оккупированного Донбасса за счет Украины.

В интервью LIGA.net он констатировал, что Кремль любым путем пытается снять с себя ответственность.

По словам Яременко, Москва пытается навязать Украине возвращение Донбасса на своих условиях, однако украинская власть принципиально настаивает на обязательном отводе российских войск и вооружения.

"Мы же понимаем, что, если Россия хочет избавиться от этого бремени, ей придется выводить свои войска", — отметил он.

Политик убежден, что Кремль категорически не желает заморозки конфликта на Донбассе, поскольку для российской экономики это будет дополнительной и нежелательной финансовой нагрузкой.

"Замораживание конфликта означает увеличение для России в геометрической прогрессии финансовых средств на содержание. Я не уверен, что Россия хочет именно этого", — утверждает нардеп.

Напомним, Яременко сообщил, что представители фракции Слуга народа предложили новый вариант урегулирования конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщалось, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев заявил о том, что для завершения войны на Донбассе необходим компромисс.

7 сентября после обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.