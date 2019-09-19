В Слуге народа предложили пойти на жертвы для завершения войны в Донбассе

Украина не готова обсуждать свой суверенитет, подчеркнул Даниил Гетманцев

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев заявил о том, что для завершения войны на Донбассе необходим компромисс.

Он считает, что особый статус Донбасса приведет к федерализации Украины, что, в свою очередь, "приведет к ее фактическому распаду". "Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать", — подчеркнул "слуга народа" в эфире NewsOne.

В то же время он согласился с мнением о том, что поиск компромисса предполагает определенные уступки.

Читайте такжеЦена окончания войны на Донбассе"Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона", — сказал Гетманцев.

Нардеп добавил, что военного решения конфликта на Донбассе нет: "Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — заявил парламентарий.

Напомним, 7 сентября после обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.