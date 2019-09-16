У Зеленского намекнули на скорое завершение войны

Богдан прокомментировал разговоры Зеленского и Путина / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о телефонных разговорах, которые состоялись между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Украинский гарант трижды звонил хозяину Кремля – первый звонок Зеленского Путину состоялся в начале июля, второй - после обострения на фронте в августе, третий - после обмена пленными 7 сентября.

"То, что я знаю, было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта", - сказал Богдан в интервью ВВС Украина.

Однако, на прямой вопрос, когда закончится война, глава ОП ответил уклончиво: "Когда на это придет время".

Также Богдан рассказал о контактах Офиса президента с администрацией Путина.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить", - рассказал глава ОП.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что на самом деле э. Также он назвал условия, при которых пройдут выборы на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.