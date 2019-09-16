"Прятаться не хотели": Богдан рассказал, о чем в ОП говорили с Коломойским

10 сентября Игорь Коломойский захрдил на Банковую / Фото пресс-службы ОП

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о встрече президента Владимира Зеленского с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, которая состоялась 10 сентября на Банковой. По его словам, во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.

Богдан уточнил, что инициатива проведения встречи исходила не от Коломойского. При этом в ОП не хотели прятаться "по загородным дачам" и "темным комнатам темного ресторана".

"У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под Укрэнерго работников ферросплавных заводов Коломойского. Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей, созвали такое совещание. Я понимаю, что звать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения", - рассказал Богдан в интервью ВВС Украина.

В то же время достичь какого-то конкретного решения пока что не удалось.

"Мы на пути поиска компромисса", - уточнил Богдан.

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Глава ОП также сообщил, что с Коломойским обсуждался и вопрос развития Донбасса. Ранее бизнесмен заявил, что в рамках инициативы президента может "покрасить ларек или два".

"Разговоры на эту тему велись. Игорь Валерьевич прикрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю. Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях", - отметил Богдан.

Он добавил, что президент Зеленский и далее будет проводить подобные встречи, в том числе и с другими олигархами: "Кому-то это нравится, кому-то - нет, но мы должны говорить со всеми. Надо услышать каждого. Видите, мы выполняем не только свои обещания, но и обещания своих предшественников. Они их не выполнили, а нам приходится это делать".

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.