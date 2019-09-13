"Монополий не будет": Зеленский рассказал о разговоре с Коломойским

Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским / Офис президента

Во время встречи в Офисе президента с бизнесменом Игорем Коломойским шла речь о снижении тарифов на услуги ЖКХ и борьбе с монополиями, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.

"Все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые связанные с коммуналкой – там очень много вопросов, – чтобы они снижались", - рассказал он в комментарии журналистам.

Читайте также"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на ДонбассеПрезидент также сообщил, что во время этой встречи, кроме прочего, шла речь о Центренего.

При этом Зеленский также выразил уверенность в то, что во время встречи Коломойский услышал его аргументы.

"Мы увидим результат", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Коломойский рассказал о встрече с экс-президентом Петром Порошенко.