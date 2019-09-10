Рандеву Зеленского и Коломойского: о чем говорили президент и бизнесмен

10 сентября 2019, 21:32

Во время встречи Зеленский и Коломойский обговорили вопросы ведения бизнеса в Украине.

Зеленский Коломойский
Зеленский встретился с Коломойским / Офис президента

Во вторник, 10 сентбря, глава украинского государства Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом и губернатором главой Днепропетровской области Игорем Коломойским, который ранее заявил о том, что после президентских выборов встречался с экс-президентом Петром Порошенко.

По информации Офиса президента, во время встречи Зеленский и Коломойский обговорили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также обговорили энергетическую сферу.

Отметим, деталей встречи не сообщили, но при этом в Офисе президента вспомнили, что в Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса и призвал крупный бизнес помогать государству в решении социальных проблем.

Читайте также"Он отклеился от Коломойского": бывший собственник 1+1 рассказал о долгах ЗеленскогоНапомним, ранее бывший глава Днепропетровской области и бизнесен Игорь Коломойский  обвинил в предательстве кума президента России Владимира Путина  - Виктора Медведчука и его коллегу по партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса", - подчеркнул Коломойский, комментируя недавний визит откровенно пророссийских политиков в Москву.

Также ранее Игорь Коломойский признался, что знает главу Офиса президента Андрея Богдана около 15 лет.

Кроме того, Коломойский подчеркнул, что Андрей Богдан был одним из его главных юристов в последние пять лет.

"Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги", рассказал бизнесмен.

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