Признание Коломойского: Богдан – один из его ключевых юристов

Игорь Коломойский рассказал об отношениях с Богданом / УНИАН

Бывший глава Днепропетровской области и бизнесмен Игорь Коломойский признался, что знает главу Офиса президента Андрея Богдана около 15 лет.

Кроме того, Коломойский подчеркнул, что Андрей Богдан был одним из его главных юристов в последние пять лет.

"Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги", - рассказал бизнесмен.

Также Коломойский уточнил, что до назначения Богдана главой Офиса президента Владимира Зеленского он систематически виделся с ним.

"Он один из моих главных юристов последние пять лет. Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет", - отметил Коломойский в интервью РБК.

Читайте также"Он отклеился от Коломойского": бывший собственник 1+1 рассказал о долгах ЗеленскогоТажке, по словам Коломойского, Богдан оказывал юридические услуги лично ему, а не группе Приват.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, кто имеет наибольшие шансы занять пост премьер-министра Украины.

По его словам, главными фаворитами на место главы Кабмина являются исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - сообщил Коломойский.