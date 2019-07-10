Медведчук привез к Медведеву ходоков "восстанавливать диалог"

Медведчук опять уехал в Москву / vybor.ua

10 июля, в среду, кум Путина Виктор Медведчук в очередной раз уехал в Москву, где встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Компанию Медедчуку составили сопредседатели украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета политсилы Тарас Козак, официальный собственник телеканалов, которые связывают с Медведчуком.

Встреча политиков проходит в офисе Единой России, политсилы президента РФ Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

По информации ТАСС, во время встречи с Медведчуком и его соратниками Дмитрий Медведев сказал, что в России "пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить" президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте такжеМедведчук договорился с Порошенко о покупке телеканала Прямой - СМИ"Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", – сказал Медведев.

Кроме того, глава российского правительства подчеркнул, что поддерживает намерение партии Медведчука "восстановить межпартийный диалог".

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы – За жизнь" этот диалог восстановить", – высказался премьер России.

Напомним, 7 июня сообщалось, Юрий Бойко и Виктор Медведчук еще раз укатили в РФ ради скидки на газ.

Также ранее сообщалось, Медведев на встрече с Бойко и Медведчуком озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 года.