"Трубу закрыть и забыть, до задницы газ": Коломойский высказался об отношениях с Россией

Игорь Коломойский заявил, что газовую трубу нужно закрыть / fc-dnepr.dp.ua

Бывший глава Днепропетровской области и бизнесен Игорь Коломойский обвинил в предательстве кума президента России Владимира Путина - Виктора Медведчука и его коллегу по партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса", - подчеркнул Коломойский, комментируя недавний визит откровенно пророссийских политиков в Москву.

По его словам, российскую трубу вообще надо закрыть.

"Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить.

Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война", - высказался Коломойский в интервью российскому РБК.

Бизнесмен почеркнул, что российский газ Украине никогда не был нужен.

"Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы", - резюмировал Коломойский.

Читайте также"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на ДонбассеНапомним, ранее Игорь Коломойский признался, что знает главу Офиса президента Андрея Богдана около 15 лет.

Кроме того, Коломойский подчеркнул, что Андрей Богдан был одним из его главных юристов в последние пять лет.

"Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги", рассказал бизнесмен.